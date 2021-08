Wacker Biberach ist wieder in der Spur

Ummendorf ist in der Fußball-Kreisliga A I auch gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf zu einem 1:0-Sieg gekommen. Wacker Biberach ist nach dem 4:0-Erfolg gegen den SV Kirchdorf wieder in der Spur. Erolzheim gewann auch gegen Bellamont. Der FV Biberach II fertigte Rot/Haslach mit 5:0 ab.

FV Biberach II – SGM Rot/Haslach 5:0 (3:0). Bereits in der ersten Halbzeit war das Spiel in Biberach entschieden. Auch der zweite Durchgang ging klar an die Heimelf. Tore: 1:0 Christopher Witt (21.), 2:0, 5:0 Karsten Ordon (38., 76.), 3:0 Giovane Eisler (43.), 4:0 Nico Ziegler (66.).

SV Ellwangen – SV Stafflangen 2:3 (1:2). In der ersten Halbzeit war der SV Stafflangen die bessere Mannschaft und ging verdient mit einer 2:1-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang versäumte es der SV Ellwangen, aus einer Vielzahl an Tormöglichkeiten das Ergebnis noch zu drehen. Tore: 0:1, 1:3 Oliver Straub (10., 62.), 1:1 Felix Guler (34.), 1:2 Tobias Santherr (38.), 2:3 Moritz Paulus (85.). Res.: 1:2.

TSV Ummendorf – SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:0 (1:0). Ein intensives Spiel sahen die Zuschauer in Ummendorf. Die Partie war bis zum Schlusspfiff hart umkämpft. Bereits nach drei Minuten erzielte TSV-Spieler Matthias Hatzing mit dem 1:0 das Tor des Tages. Am Ende konnte Ummendorf verdientermaßen das Spielfeld als Sieger verlassen. Res.: 1:3.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – SV Dettingen II 3:4 (1:2). Die Heimelf erwischte einen guten Start und konnte frühzeitig in Führung gehen. Danach verlor dann die SGM den Faden und die Gäste konnten mit einer Führung in die Pause gehen. In einem ausgeglichenen Spiel machte dann der SV Dettingen II zum richtigen Zeitpunkt seine Tore und ging am Ende als Sieger vom Platz. Tore: 1:0 David Kaiser (7.), 1:1 Jürgen Göppel (25./FE), 1:2, 2:3 Jürgen Göppel (38., 70.), 2:2 Marcel Schad (64.), 2:4 Sven Häckelsmiller (78.), 3:4 Rafael Birkle (88.).

LJG Unterschwarzach – SV Winterstettenstadt 0:2 (0:0). In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften, sodass es auf beiden Seiten nur wenige Tormöglichkeiten gab. Im zweiten Durchgang kamen dann die Gäste besser ins Spiel. Der 2:0-Erfolg des SVW geht aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit in Ordnung. Tore: 0:1 Matthias Utz (77./FE), 0:2 Niklas Müller (82.). Res.: 4:3.

FC Wacker Biberach – SV Kirchdorf 4:0 (3:0). 20 starke Minuten pro Halbzeit reichten den Platzherren zum mehr als verdienten Sieg gegen den SV Kirchdorf. Die Illertaler waren harmlos und hatten während der gesamten Spielzeit nur zwei Tormöglichkeiten. Bei einer besseren Chancenauswertung hätte der Sieg des FC Wacker Biberach noch höher ausfallen können. Tore: 1:0 Mehmet Arif Shin (1.), 2:0, 3:0 Benjamin Klamert (14., 38.), 4:0 David Schmid (74.). Res.: 2:3.

FC Bellamont – SV Erolzheim 0:1 (0:0). Ein intensives Spiel gab es in Bellamont. Spielfluss kam wenig auf, da es viele Unterbrechungen durch Fouls gab. SVE-Spieler Valentin Bodenmüller konnte in der 53. Minute das Tor des Tages erzielen. Der SV Erolzheim ging als nicht unverdienter Sieger vom Platz. Res.: 2:0.