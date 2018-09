Württembergliga-Krimi endet unentschieden

In einem wahren Krimi haben die Württembergliga-Damen der TG Biberach zum Auftakt in die neue Spielzeit ein 20:20 (12:6)-Unentschieden gegen einen starken TSV Köngen verbuchen können. Nachdem man in den vergangenen Jahren stets punktlos aus den Auftaktspielen ging, gelang in diesem Jahr nach einem von vielen Fehlern, aber auch von viel Leidenschaft geprägten Spiel ein Punktgewinn.

Es war der erwartet schwere Auftakt. Trotz der Ausfälle von Svenja und Janina Hardegger, Rebecca Kunz und Claudia Weiser begann die TGB gut. Wie in der vergangenen Spielzeit präsentierte sich die Abwehr sehr gut auf die gegnerischen Topspielerinnen eingestellt und so gelangen Hagelmayer, Mitranic und auch der starken Panne zunächst wenig. Auf den Halbpositionen zeigten Anne Münzer und Lena Krais von Beginn an eine gute Leistung und auch der Mittelblock mit Valentina Herth und Yvonne Schneider stand gut. Dazu überzeugte Andrea Bretzel mit einigen Paraden. Eine 3:1-Führung nach sechs Minuten war der verdiente Lohn. Die neue, etwas offensivere Variante der 6:0-Deckung stellte den TSV Köngen vor schwierige Aufgaben, sodass diese ihre Torchancen hart erarbeiten mussten.

Im Angriff hingegen war den TGB-Damen die Nervosität noch anzumerken. Es war geprägt von zu vielen Fehlern und Fehlwürfen. Die Folge war eine torarme erste Halbzeit. Beim 7:3 durch Jugendspielerin Lara Kuhn konnte man nach 15 Minuten zum ersten Mal mit vier Treffern in Führung gehen. Anne Münzer markierte wenig später mit einem schönen Rückraumtor den 8:4-Zwischenstand. Bis zur Pause konnten die Biberacherinnen den Vorsprung auf 12:6 erhöhen.

Alles schien gut zu laufen und man war auf dem besten Weg, die alte Tradition, Auftaktspiele zu verlieren, zu brechen. Doch im zweiten Durchgang konnte die Mannschaft nicht mehr an die Leistung der ersten 30 Minuten anknüpfen. Gleich zu Beginn leistete man sich nun einfache Fehler in der Abwehr. Es war Andrea Bretzel und der neu ins Spiel gekommenen Fanni Farkas-Szebelledy zu verdanken, dass Köngen den Rückstand nur langsam aufholen konnte. Hauptfehlerquelle blieb aber das Angriffsspiel: Hier gelang es zumeist nicht, den Ball flüssig laufen zu lassen und so blieb man immer mehr in 1:1-Aktionen hängen. In der 47. Spielminute gelang dann Anna-Lena Klingler der Ausgleich für den TSV (15:15). Auch einige Umstellungen brachten die Sicherheit nicht mehr zurück. Nun war der Kampfgeist der TGB-Mädels gefragt. Jessica Haas, Valentina Herth und Yvonne Schneider konnten zunächst die Ein-Tore-Führung verteidigen. Zwei Minuten vor dem Ende sah man sich allerdings mit einem 19:20-Rückstand konfrontiert. Einer Auszeit der TGB-Trainer im letzten Angriff folgte der schön heraus gespielte Treffer zum 20:20 durch die an diesem Tag starke Julia Wucherpfennig. Der letzte Angriff des TSV war dann nicht mehr erfolgreich, sodass man sich doch noch über einen Punkt freuen konnte.

Wenn man das komplette Spiel im Blick hat, geht das Unentschieden aus TGB-Sicht absolut in Ordnung. Für einen Sieg war vor allem die Angriffsleistung zu dürftig. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gezeigt, haben aber auch deutlich gesehen, an was es noch hapert. Wenn man zur Pause mit sechs Treffern führt, möchte man natürlich auch gewinnen. Genauso hätten wir in den letzten Minuten aber noch verlieren können. Deswegen geht das Remis absolut in Ordnung“, so die sechsfache Torschützin Wucherpfennig.

Einen Punkt gegen einen starken TSV Köngen mitnehmen zu können, ist ein guter Auftakt in die neue Spielzeit. Weiter geht es am kommenden Samstag mit der Partie bei der HSG Deizisau-Denkendorf reisen wird.