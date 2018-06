Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach bei Zizishausen gefordert

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treten in Nürtingen beim TSV Zizishausen an (Sonntag, 15 Uhr).

Zizishausen hat seit ein paar Wochen einen neuen Trainer. Vasile Oprea, der sowohl die Frauen als auch die Männer betreute, wechselte zu Jahresbeginn zu Frisch Auf Göppingen und trainiert dort die Frauen in der Bundesliga. Sein Nachfolger ist Eberhardt Renz, zuvor Trainer des Männer-Bezirksligisten SV Vaihingen, bei dem er im Januar überraschend entlassen wurde. Das Hinrundenspiel in Biberach hatte die TG gegen den Aufsteiger souverän mit 34:21 gewonnen. Zizishausen ist aktuell Vorletzter und benötigt dringend Punkte, um nicht sofort wieder in die Landesliga abzusteigen. Das Auswärtsspiel vor Wochenfrist bei der SG Hofen/Hüttlingen hat der TSV nur knapp mit 19:20 verloren.

Biberach hatte ein 31:31 gegen den SC Lehr zu verdauen. Betrachtet man die Anzahl der geworfenen Tore, ist gegenüber den letzten Spielen ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Allerdings wurden erneut zu viele hochkarätige Chancen vergeben – 31 Gegentore waren nicht das, was sich Trainer Peter Engel vorgestellt hat. „Zizishausen ist nicht so schlecht, wie es der Tabellenstand sagt. Sie haben eine robuste Abwehr und haben oft nur ganz knapp verloren“, sagt er. Bei Biberach wird Kreisläuferin Maike Haid nicht dabei sein. (thk)