VW-Fahrer türmt und lässt Schaden zurück

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch nicht um den Schaden gekümmert, den er in Biberach mit seinem Fahrzeug angerichtet hat. Das teilt die Polizei mit.

Am Mittwochmorgen, vor 5.45 Uhr, fuhr ein Unbekannter mit seinem VW die Mittelbiberacher Steige in Richtung Stadtmitte entlang. Er war wohl zu schnell auf der glatten Straße unterwegs. Deshalb kam sein Auto von der Fahrbahn ab. Schleudernd zerstörte es Verkehrszeichen. Ein Erdwall wies sein Fahrzeug schließlich auf die Insel in der Straßenmitte ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Teile seines VWs blieben am Unfallort zurück. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07351/4470 zu melden.

Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug.