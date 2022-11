VoXXclub kommt bei seiner Winterstadl-Tour nach Biberach

Bei der Winterstadl-Tour 2022 ist der VoXXclub am Samstag, 19. November, 20 Uhr, in der Stadthalle in Biberach zu Gast. Bei der Show verrät jeder VoXXclubber auf der Bühne in einer Präsentation seine persönliche Weihnachtstradition.

Die fünf bayrischen „Buam“ von VoXXclub sind renommierte Vocalartisten und überzeugen mit ihrer unnachahmlichen Bühnenshow, die gespickt mit Tanzeinlagen bis hin zur Artistik ist. Volksmusik, Pop, von allem ein bisschen – das Vokalquintett bietet einen eingängigen Mix aus Partysound und mehrstimmigem vokalem Sound. Darüber hinaus werden neue VoXXclub-Überraschungen für die Winterstadl-Tour versprochen – wie beispielsweise eine Blockflötengaudi, eine improvisierte Weihnachtsgeschichte, Advents-Partyspiele zum Mitmachen, ein „Wichteln auf VoXXclub-Art“ und ein originelles „Örgeli“-Spiel.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751 / 29 555 777) möglich