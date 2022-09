Votragsreihe vornehmlich für Männer

Das Lokale Bündnis Familie veranstaltet in Kooperation mit der VHS Biberach eine Vortragsreihe im Herbst, die sich hauptsächlich an Männer richtet. Das Thema „Männerleben – ein Balanceakt in Widersprüchen“ wird unterstützt durch die Arbeitsgemeinschaft Geschlechter gerecht. Der erste Vortrag ist am Freitag, 23. September, 18.30 Uhr, hybrid in der VHS Biberach.

Lucia Authaler, Sprecherin des Lokalen Bündnis Familie Biberach betont den Bedarf für eine solche Vortragsreihe. „Vereinbarkeit von Familie und Beruf trifft jeden und mittlerweile übernehmen immer mehr Männer Aufgaben, die früher überwiegend von Frauen ausgeführt wurden oder ausgeführt werden mussten.“ Zum Start am 23. September gibt es den Vortrag „Männerleben – ein Balanceakt in Widersprüchen“. Der Referent Markus Theunert ist Fachmann für Männer- und Männlichkeitsfragen und leitet den Dachverband progressiver Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Er stellt dar, woher das männliche Orientierungsvakuum rührt und zeigt Möglichkeiten auf, wie Männer in allen Widersprüchen und Spannungsfeldern ihren eigenen Weg finden.

Die Teilnahme kostet acht Euro. Der Vortrag findet hybrid statt, man kann vor Ort oder online teilnehmen. Für die Online-Teilnahme ist eine Anmeldung mit Angabe der Mailadresse nötig; Anmeldung unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail unter vhs@biberach-riss.de oder unter 07351/51338.

Im nächsten Monat folgen die Vorträge „Die Sehnsucht des Kindes/Jugendlichen nach dem Vater“ am 11. und „Elterngeld- Plus und Elternzeit“ am 19. Oktober.