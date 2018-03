Voting: Wünschen Sie sich einen Bürgerentscheid?

Der Verein „Stadtforum Biberach“ hat die nötigen Unterschriften für ein Bürgerbegehren zusammen. Jetzt entscheiden die Stadträte, wie es mit dem Pestalozzihaus an der Wielandstraße weitergeht. Sollte das Gremium in seiner Sitzung am 19. März das Bürgerbegehren zulassen und am gefällten Beschluss über den Abriss des Gebäudes festhalten, würde es zu einem Bürgerentscheid kommen. Wie werden sich die Fraktionen verhalten? Die „Schwäbische Zeitung“ hat ein Stimmungsbild eingefangen.

CDU schließt Bürgerentscheid nicht aus

Die CDU-Fraktion beschäftigt sich am Mittwoch eingehend mit dem Ergebnis des Bürgerbegehrens. Der Fraktionsvorsitzende Johannes Walter schließt, so seine persönliche Meinung, einen Bürgerentscheid nicht aus: „Wer A sagt, muss auch B sagen können.“ Dabei dürfe es aber nicht nur um die Frage „Abriss oder Erhalt“ gehen. Es müssten weitere Fakten in den Prozess mit einfließen, appelliert Walter. Vorrangig geht es ihm dabei um ein langfristiges Nutzungs- und Betreiberkonzept. Denn sollte das Gebäude generalsaniert werden, müsste es auch über mehrere Jahrzehnte entsprechend genutzt werden. Die Entscheidung der CDU – die Fraktion stimmte für einen Abriss des Pestalozzihauses nach einer Restlaufzeit – sei klug gewesen: „Diese Entscheidung gibt uns Zeit, neue Erkenntnisse, was die Nutzung des Gebäudes angeht, abzuwarten.“ Sie wollten den Neubau eines Vorspielsaals für die Musikschule vom Erhalt oder Abriss des Pestalozzihauses abkoppeln, erläutert Walter. Dies sei gelungen.

SPD könnte ohne Bürgerentscheid

Auch die SPD konnte dem neuen Vorspielsaal für die Musikschule im Oktober zustimmen. Gleichwohl ist ein Teil der Sozialdemokraten für den Erhalt des Pestallozihauses. „Unsere Sorge bei einem Abriss oder Verkauf ist, dass ein Stück Biberacher Geschichte verloren geht“, sagt die Fraktionsvorsitzende Gabriele Kübler. Die SPD habe die Räume besichtigt und sieht die Möglichkeit einer Sanierung. Auch für die Nutzung gebe es Optionen, fehlten doch immer wieder Räume für Einrichtungen, so Kübler. Ob sich die Partei das Bürgerbegehren zu eigen macht oder es auf einen Bürgerentscheid ankommen lässt, kann die Vorsitzende derzeit nicht sagen: „Wir haben eine sitzungsfreie Woche.“ Aber: „Warum sollten wir nicht nochmals in uns gehen und den Beschluss überdenken?“, sagt sie und verweist auf das Hallensportbad. Damals habe der Rat mehrheitlich eine Sanierung an Ort und Stelle beschlossen. Nach einem erfolgreichen Bürgerbegehren für einen Neubau, habe sich das Gremium umentschieden.

Freie Wähler: Bürgerbegehren kommt zu früh

Für Ulrich Heinkele (Freie Wähler) ist die Sache klar: „Das Bürgerbegehren kommt zu einem falschen Zeitpunkt.“ Der Gemeinderat habe nie „endgültig beschlossen“, das Pestalozzihaus abzureißen. Er verwies nochmals auf seine Worte in der Oktober-Sitzung. Demnach müsse ein künftiger Gemeinderat über den Abriss entscheiden, so Heinkele. „Im Moment ist von einem Abriss nicht auszugehen, weil das der Beschluss nicht hergibt.“ In acht bis zehn Jahren („In dieser Zeit kann viel passieren“) müsste sich das Gremium nochmals intensiver damit beschäftigen. Für ihn sei jetzt entscheidend, was die Verwaltung den Stadträten empfiehlt, was einen potenziellen Bürgerentscheid angeht. Sollte es diesen geben, sehe er das „ganz entspannt“: „Dann entscheiden eben die Bürger über die Zukunft des Gebäudes.“

FDP spricht sich für Bürgerentscheid aus

Die FDP habe damals gut überlegt, wie sie über die Zukunft des Pestalozzihauses abstimmt. „Wir wollten, dass das Stadtforum die Möglichkeit hat, ein Bürgerbegehren anzustrengen“, sagt Christoph Funk. Deshalb freue es ihn, dass der Verein die nötigen Unterschriften sammeln konnte. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unsere Entscheidung revidieren werden“, so der Liberale. Die FDP stimmte im Oktober für den Abriss: „Für mich gibt es keine neuen Erkenntnisse. Ich persönlich bin für einen Bürgerentscheid.“ Denn beim Bürgerentscheid würde deutlicher herauskommen, ob die Menschen tatsächlich das Gebäude erhalten möchten oder ob sie mit ihrer Unterschrift das Engagement des Stadtforums unterstützen wollten: „Sollte das Gebäude erhalten bleiben, müssten die Bürger akzeptieren, dass die Stadt Geld für die Sanierung des Hauses in die Hand nimmt.“

Grüne wollen Gebäude erhalten

Die Grünen sind sich spätestens seit Oktober einig: Sie wollen, dass das Pestalozzihaus bleibt. „Wir haben damals für den Erhalt gestimmt“, sagt Peter Schmid. Er sei aus mehreren Gründen über das erfolgreiche Bürgerbegehren erfreut. Erstens habe es durch das Engagement des Stadtforums eine aktive Bürgerbeteiligung gegeben, zweitens seien die Grünen schon immer für „den Erhalt historischer Bausubstanz“ und drittens habe das Bürgerbegehren gezeigt, wie groß die Unzufriedenheit der Biberacher mit der Baukultur sei. „Davon geht ein Signal aus“, ist er sich sicher. Seine Partei werde sich dafür einsetzen, dass das Bürgerbegehren zugelassen wird und der Rat sich dieses zu eigen macht. „Man kann davon ausgehen, dass die Mehrheit der Biberacher für den Erhalt des Pestalozzihauses stimmen würde“, sagt Schmid. Deshalb hält er einen Bürgerentscheid für verzichtbar, auch was Zeit und finanziellen Aufwand angeht.