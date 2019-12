Vorweihnachtliche Klänge des Pestalozzi-Gymnasiums

Biberach (sz) - Das Adventskonzert des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) hat sehr stimmungsvoll auf Weihnachten eingestimmt und die PG-Schulgemeinde verzaubert. Die Musikarbeitsgemeinschaften der Schule haben dabei ihr ganzes Können gezeigt. Die Pastoralreferentin Stefanie Brüggemann von der Kirchengemeinde St. Josef in Birkendorf, wo das PG wie seit vielen Jahren wieder Gast war, stimmte mit einigen Gedanken auf das Konzert ein.

Den musikalischen Auftakt machte das Orchesterle der Klassen fünfbis sieben unter Leitung von Gunda Herzog. Der auf Rekordausmaße angewachsene Klangkörper spielte fünf Weihnachtslieder aus allen Epochen. Bei „Hört ihr Engel helle Lieder“ sangen die Zuhörer auch kräftig mit. Das spanische „Zumba, zúmbale al pandero“ wurde mit Perkussion sehr eindrucksvoll vorgetragen. Weiter ging es mit dem Vokalensemble der Klassen fünf und sechs.

Der von Sabine Haupt geleitete Chor, unterstützt vom Instrumentalensemble des Musikzugs der Klassen sieben, begeisterte mit John Rutters „All things bright and beautiful“ und einem schwungvollen „Denn es ist Weihnachtszeit“. Am Klavier saß der Zehntklässler Julius von Lorentz, der im Verlauf des weiteren Abends auch als Cellist gefordert war.

Wiederum von Gunda Herzog wurde das Ensemble des Musikprofils der Klassen neun geleitet. Die Streicher, Holzbläser und die Klavierspielerin trugen sehr ausdrucksvoll und sauber die Pastorale von Arcangelo Corelli zum Vortrag.

Schließlich betrat der gewaltige Schulchor sowie der Kammerchor des Pestalozzi-Gymnasiums den Chorraum von St. Josef. Die von Petra Schneider und Fabian Schuster angeleiteten Sänger wurden von den Instrumentalensembles der Musikzugklassen sowie Martin Remke am Klavier unterstützt. Mit „Stimmet Hosianna an“ von Wolfgang Carl Briegel und Paul Esterházys „Dormi, Jesu dulcissime“ bewegte sich der Chor im Zeitalter des Barock, bevor wieder mit John Rutter die Moderne Einzug hielt. Spätestens mit „Once again it's Christmas“ von Mary Donnelly war die magische Stimmung mit Händen greifbar. Diesen Gedanken nahm auch der stellvertretende PG-Schulleiter Christoph Götz in seinen Dankesworten auf und überbrachte den Schülern und der kompletten Fachschaft Musik des Pestalozzi-Gymnasium den Dank der Schulleitung. Mit einem von der ganzen PG-Schulgemeinde gesungenen „Tochter Zion“ ging ein stimmungsvoller Abend zu Ende.