Vorverkauf für neue Kultursaison beginnt

Das Kulturamt hat für die Spielzeit 2021/2022 wieder ein vielfältiges und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Rund 60 Veranstaltungen stehen zur Auswahl. Nachdem die Corona-Pandemie das kulturelle Leben weitestgehend lahmgelegt hat, startet das Kulturamt der Stadt Biberach zuversichtlich in den Vorverkauf für die kommende Saison.

Am Freitag, 24. September, beginnt der Verkauf von Einzeltickets für alle Veranstaltungen, Abonnenten aus den vergangenen Jahren haben wie immer ein Vorkaufsrecht erhalten und wurden rechtzeitig informiert. Für Kulturbesucher lohnt sich dabei der frühzeitige Kauf des Tickets, um sich die besten Plätze in den Veranstaltungsräumen zu sichern. Der Vorverkauf findet wie gewohnt beim Kartenservice im Rathaus statt, sowie online, telefonisch und schriftlich. Neu ist die Rabattmöglichkeit über die neue Biberacher Kulturkarte. Weitere Informationen hierzu und zum Programm gibt es unter www.kulturkarte-biberach.de.

Das umfangreiche Kulturprogramm zu studieren lohnt sich, denn das Angebot ist groß und vielseitig. Los geht es am 28. September mit den Schlesischen Kammersolisten, gefolgt von einer Lesung mit Talkmaster Wieland Backes aus seiner Autobiografie am 1. Oktober.

Vom 28. September bis 4. November lockt der Biberacher Kabarettherbst bereits zum 29. Mal mit bekannten Größen wie Bruno Jonas, Sissi Perlinger oder Django Asül. Des Weiteren zeigen Künstler wie Die Lehrer oder HG Butzko, was sie drauf haben, bevor am 31. Oktober die Lachnacht zum großen Comedy-Showdown in die Stadthalle lockt. Den Abschluss macht am 4. November die Bauchrednerin und Sängerin Murzarella.

Ein echtes Highlight mit großer Bühnenshow präsentiert der aus Schemmerhofen stammende Dirigent Christoph Hagel am 30. Oktober mit seiner „Zauberflöte Reloaded“, mit großem Orchester und modernem Bühnentanz.

Unterschiedlichste musikalische Highlights bieten bis Jahresende die Irish Folk Band Cara am 25. November, das Landespolizeiorchester am 28. November, Federspiel am 3. Dezember oder die schwedische A Cappella Gruppe Ringmasters am 12. Dezember.

Mit den Danceperados of Ireland, der fünften Ausgabe des urban danceprix und „Brahms“, einem Ballett des Theaters Pforzheim, kommen Tanzliebhaber in der ersten Jahreshälfte 2022 auf ihre Kosten. Und auch mit weiteren Highlights wird in 2022 nicht gegeizt: So finden etwa Ernst Hutter, Martin Frank, Alfons oder Pippo Pollina den Weg nach Biberach. Als weiterer Kulturwettbewerb schließt der Biberacher Jazzpreis die Saison am 21. Mai 2022 ab und lockt erneut den europaweiten Jazznachwuchs nach Oberschwaben.

Alle Veranstaltungen werden kompatibel mit den jeweils aktuell geltenden Hygieneregelungen der Corona-Verordnungen durchgeführt, wozu aktuell unter anderem die Kontaktnachverfolgung, die 3G-Regelung und die Maskenpflicht während der Veranstaltung zählen.