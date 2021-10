Vorverkauf für Biberacher Filmfestspiele beginnt

Nur noch wenige Tage sind es bis zum Beginn der 43. Biberacher Filmfestspiele. Im Festivalbüro in der Waldseer Straße herrscht deshalb Hochbetrieb.

Siglinde Brack, Franziska Wenz und Reinhard Brockof sind aktuell dabei, Unterlagen und Tickets für die Fachjurys sowie für Medienvertreter zusammenzustellen. Gespannt fiebern sie auch dem Vorverkaufsstart am Samstag, 30. Oktober, entgegen. „Auch wenn die Kinosäle coronabedingt nicht voll besetzt werden dürfen, hoffen wir doch, dass viele Besucher kommen“, sagt Brockof, der auch im Vorstand des Vereins Biberacher Filmfestspiele ist. Zum ersten Mal hat das Programm die neue Intendantin Nathalie Arnegger zusammengestellt.

Intendantin Nathalie Arnegger (3. v. l.) sowie der Vorstand des Vereins Biberacher Filmfestspiele freuen sich auf viele Besucher an den Festivaltagen: (v. l. Julian Gröschl, Tobias Meinhold, Reinhard Brockof, Daniela Göbel und Steffen Mayer. (Foto: Georg Kliebhan)

Der Vorverkauf im Traumpalast beginnt am Samstag um 9 Uhr. Tickets gibt es direkt an der Kinokasse oder unter www.stadthalle-biberach.de/kartenservice. Der reguläre Ticketpreis beträgt zehn Euro, Inhaber der SZ-AboKarte zahlen nur neun Euro. Für Studenten, Schüler und Kinder gibt es Ermäßigungen. Coronabedingt können die Kinosäle nur zu 50 Prozent belegt werden.

Das Programm

Rund 70 Filme, darunter zehn Weltpremieren, sind bis zum 7. November in den Kinosälen des Traumpalasts unter dem Motto „Aus Liebe zum Kino“ zu sehen. „Es ist ein Festival mit einem weiblichen Blick“, sagt Nathalie Arnegger auf die Frage, welches Gesamtbild die Filmauswahl für sie erzeugt.

Tatsächlich sind mehrere Filme im Programm, die sich mit Frauenrechten, Gewalt gegen Frauen oder der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinandersetzen. Dazu passt, dass sich auch die Biberacher Gruppe von One Billion Rising, einer weltweiten Initiative gegen Gewalt gegen Frauen, mit einem Kurzfilm am 4. und 7. November im Kino präsentiert.

Etwas abstrakter und aufrechter: So sehen die neuen Bibertrophäen aus, die Bildhauer Frieder Kobler geschaffen hat. Links der Goldene Biber für den besten Spielfilm. (Foto: Gerd Mägerle)

Frauenpower bringt auch das „Sister’s Wild Cinema“ am 4. November ab 19 Uhr in den Traumpalast. Dabei handelt es sich um ein Kurzfilmfestival aus Ulm, das von Frauen ins Leben gerufen wurde, und im Sommer Filme auf Wände im öffentlichen Raum in Ulm projizierte. Eine Auswahl dieser Filme bekommt das Biberacher Publikum an diesem Abend im Traumpalast zu sehen.

Für Kinder

Neu ist diesmal auch eine Kooperation mit dem DOK.Festival in München, die sich speziell an Kinder und ihre Eltern richtet. Unter dem Titel „DOK.Education – Schule des Sehens“ sehen sie in einem 90-minütigen Filmprogramm den altersgerechten, kurzen Dokumentarfilm „Dancing Abdullah“ und erfahren danach einen besonderen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zu Dokumentarfilmen.

Filmfestspiele für zu Hause

Begleitend zum Festival gibt es unter dem Titel „BFFS plus!“ ein Online-on-Demand-Angebot, das neun Filme umfasst (fünf Kurzfilme, zwei Debütspielfilme, ein Spielfilm sowie ein mittellanger Spielfilm).

Diese sind allerdings nicht Bestandteil der Filmfestspiele im Kino. Gegen einen kleinen Geldbetrag kann man sich so ein bisschen Filmfest-Feeling nach Hause holen. 30 Prozent des Erlöses gehen an die Filmschaffenden.

Das genau Programm für die Filmfestspiele im eigenen Wohnzimmer gibt es hier.

Preisverleihung

Nachdem die Preisverleihung der Biberacher Filmfestspiele im Vorjahr coronabedingt nur online stattfinden konnte, gibt es dieses Jahr wieder den feierlichen Rahmen in der Stadthalle. Insgesamt zehn verschiedene Preise werden in einzelnen Kategorien an Filmschaffende verliehen, unter anderem der Ehrenpreis an Schauspielerin Marianne Sägebrecht.

Wer die weiteren Preise erhält, ist bis zur Veranstaltung ein gut gehütetes Geheimnis.

Coronabedingt ist die Besucherzahl in der Stadthalle auf 380 begrenzt. Tickets kosten zwölf Euro und können online unter kulturkalender-biberach.reservix.de gebucht werden.Es gilt die 3G-Regel, wer auf 1,5 Meter Abstand sitzen möchte, hat die Möglichkeit Tickets im Rang zu buchen.

Die einzelnen Biber

Nicht nur Intendantin Nathalie Arnegger feiert ihre Filmfestpremiere, auch die Bibertrophäen sind neu. Bildhauer Frieder Kobler, der auch für den Fahrservice der Filmfestspiele verantwortlich zeichnet, hat eine neue Biberskulptur geschaffen.

Im einzelnen werden folgende Preise verliehen:

Goldener Biber (Großer Preis der Stadt Biberach): Preis für den besten Spielfilm. Er ist dotiert mit 8000 Euro durch die Stadt Biberach.

Fernsehbiber: Preis für den besten Fernsehfilm. Dotiert ist er mit 3000 Euro durch OBI Biberach.

Dokubiber: Preis für den besten Dokumentarfilm. Dotiert ist er mit 3000 Euro durch die Firma Liebherr.

Debütbiber: Preis für den besten Debüt-Spielfilm. Dieser Preis wird vom Landkreis Biberach gestiftet und ist mit 3000 Euro dotiert.

Kurzfilmbiber: Preis für den besten Kurz-Spielfilm. Dotiert ist der Preis mit 2000 Euro durch die Film Commission Region Ulm.

U60-Biber: Preis für den besten mittellangen Spielfilm unter 60 Minuten Länge. Der Preis ist dotiert mit 2000 Euro durch das DER Deutsches Reisebüro.

Schülerbiber: Der Preis wird von der Schüler-Jury der Biberacher Filmfestspiele vergeben. Diese setzt sich aus fünf Schülern zusammen. Die Filme in diesem Wettbewerb sind eine Auswahl aus allen Filmen des Festivals. Dotiert ist er mit 3000 Euro durch die Kreissparkasse Biberach.

Publikumsbiber: Für die Publikums-Jury können sich unter anderem Leser der Schwäbischen Zeitung und die Mitglieder des Vereins Biberacher Filmfestspiele bewerben. Verein und Medienpartner wählen die Jury aus, die eine Auswahl aller Filme des Festivals sichtet und ihren Publikumsfavoriten kürt. Der Preis ist mit 2000 Euro durch die Werbegemeinschaft Biberach dotiert.

Sonderpreis: Er wird jedes Jahr in einer anderen Kategorie vergeben, in diesem Jahr für die beste Filmmusik. Dotiert ist er mit 2000 Euro durch die Volksbank Biberach.

Ehrenbiber: Der Preis wird vergeben für besondere Verdienste um den deutschen Film. Er ist undotiert und wird vom Verein Biberacher Filmfestspiele verliehen. In diesem Jahr geht er an die Schauspielerin und Kabarettistin Marianne Sägebrecht. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach mit Filmen in Biberach zu Gast.