Vorverkauf für Schützenfest beginnt bald

Der Kartenvorverkauf für die Schützentheateraufführungen, die Heimatstunde, den „Tanz durch die Jahrhunderte“ sowie der Tribünenplätze für die Umzüge des Biberacher Schützenfests beginnt am Samstag, 5. Mai, von 9 bis 12.30 Uhr. Das Schützenfest findet dieses Jahr vom 13. bis 22. Juli statt.

Das Biberacher Schützentheater führt dieses Jahr das Märchen „Peterchens Mondfahrt“ von Gerdt von Bassewitz in einer dramatisierten Fassung von Yvonne von Borstel-Hawor und Hermann Maier auf. Um die 68er in Biberach geht es in der Heimatstunde von Dieter Maucher unter dem Titel „Seid Sand, nicht Öl im Getriebe der Welt!“

Ab 10 Uhr ist am Samstag, 5. Mai, auch der Online-Verkauf freigeschaltet unter www.kartenservice-biberach.de. Ab Montag, 7. Mai, sind telefonische Bestellungen unter anderem möglich beim Ticketservice der Schwäbischen Zeitung unter 0751/29555777. Schriftliche Bestellungen nimmt der Kartenservice im Rathaus, Marktplatz 7/1, in 88400 Biberach entgegen.

Der Kartenservice im Rathausfoyer hat wie folgt geöffnet: montags und mittwochs von 9 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12.30 Uhr.