Vorverkauf der Schützenbus-Wochenkarten startet

Am Montag, 11. Juni, beginnt der Vorverkauf für den Schützenbus, der von Freitag, 13. Juli, bis einschließlich Sonntag, 22. Juli, auf 14 Linien flächendeckend Biberach und die umliegenden Ortschaften bedienen wird. Ab 17 Uhr können in allen Ortschaften, die vom Schützenbus angefahren werden, auch die Linienbusse zum Schützenbustarif genutzt werden. An Bauernschützen werden zusätzlich Fahrten zum Umzug angeboten.

Dieses Jahr wird erstmals eine Schützenbus-Kombikarte für den Stadt- und den Umlandbereich angeboten. Zur Schützenbuswochenkarte wird ein Schützenfestabzeichen verkauft und die Kombikarte ist während des Schützenfests im gesamten Netz des Biberacher Stadtbusverkehrs gültig. Die Kombikarten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und kosten für den Stadtbereich (entspricht der Ding-Wabe 110) 15,50 Euro, für den Umlandbereich 17 Euro.

Wer dieses Angebot nicht nutzen möchte, kann, wie bisher, die herkömmlichen Wochenkarten oder Einzelfahrscheine nutzen: Im Vorverkauf sind diese Wochenkarten für 10,50 Euro in der Preisstufe 1 (Stadtgebiet) erhältlich. Sie ist in Biberach, Mettenberg, Warthausen, Oberhöfen, Birkenhard, Mittelbiberach, Rißegg, Rindenmoos, Reute und Winterreute gültig. Die Wochenkarten für das übrige Einzugsgebiet sind im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro erhältlich.

Vorverkaufsstellen für Kombikarten und die Schützenbus-Wochenkarten sind die Gemeinde- und Ortsverwaltungen, die vom Schützenbus bedient werden. In Biberach werden diese Schützenbuswochenkarten ebenfalls im Servicebüro der Stadtwerke in der Freiburger Straße, im Modehaus Kolesch am Marktplatz und im Hutsalon Müller in der Radgasse verkauft. Der Schützenbusfahrplan wird am 20. Juni mit der Wochenzeitung Südfinder verteilt.

Im Schützenbus kosten die Wochenkarten für das Stadtgebiet zwölf, für das Umland 13,50 Euro. Tickets für Hin- und Rückfahrt, kosten 3,60 Euro beziehungsweise 4,90 Euro.