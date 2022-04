Vortrag zur Wärmeversorgung von Morgen

Anlässlich des russischen Angriffes auf die Ukraine bietet die Hochschule Biberach (HBC) eine Ringvorlesung an, in der sie den Konflikt aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und reflektiert. In der Reihe „Die Ukraine, Russland und der Westen – Auswirkungen des Krieges auf (Energie-)märkte, internationales Recht und Kulturen“ findet der nächste Vortrag am Dienstag, 26. April, ab 19 Uhr im Audimax der Hochschule statt. Professor Alexander Floß aus dem Studiengang Energie-Ingenieurwesen der HBC spricht zum Thema „Wärmeversorgung von Morgen – klimagerecht und bezahlbar. Konsequenzen aus der Ukraine-Krise“. Dabei wird er zukünftige Energiesysteme und deren Potenziale für den Gebäudesektor vorstellen. Die Ringvorlesung ist öffentlich bei freiem Eintritt. Spenden sind willkommen und werden an die lokalen Ukraine-Hilfe weitergegeben. Alle Vorträge werden auch online übertragen. Die jeweiligen Links sind rechtzeitig auf der Homepage zu finden.