Vortrag zum Thema Mobbing

In der Aula des Wieland-/Pestalozzi-Gymnasiums beginnt am Montag, 23. April, um 19.30 Uhr eine Elternfortbildung zum Thema Mobbing, Cybermobbing und WhatsApp. Die Schulsozialarbeiter des Wieland-Gymnasiums, Isabel Felder und Jan Vester, gehen auf folgende Fragen ein: Was ist Mobbing? Welche rechtlichen Konsequenzen bringt Mobbing mit sich? Was können Eltern und Erziehungsberechtigte dagegen tun? Wie können Kinder gestärkt werden? Wie geht man in der Schule und der Schulsozialarbeit mit dem Thema Mobbing um? Welche Arten von Mobbing gibt es und welche Medien werden benutzt? Was ist bei der Benutzung von WhatsApp zu beachten?

Die Veranstaltung dauert circa 90 Minuten. Der Eintritt ist kostenlos. Einklappen Ausklappen