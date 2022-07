Vortrag zu Urologischen Erkrankungen im Alter

Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesundheitsforum“ informiert das interdisziplinäre Ärzte- und Expertenteam der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH regelmäßig über aktuelle medizinische Themen. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm ist das Biberacher Klinikum mit Lehre und Forschung verbunden. Wechselnde Referenten informieren in der Vortragsreihe daher über aktuelle medizinische Themen, Krankheitsbilder, Präventionsmaßnahmen sowie Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.

Am Dienstag, 12. Juli, spricht Jörg Bernhardt, Chefarzt der Klinik für Urologie, unter anderem über Behandlungsmöglichkeiten, die es bei Potenzproblemen, Harn- und Nierensteinen, nachlassender Kontinenz oder Prostatakrebs gibt. Sein Vortrag „Urologische Erkrankungen im Seniorenalter“ beginnt um 18 Uhr in der Sana Klinik in der Marie-Curie-Straße 4 in Biberach .

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der im Klinikum geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt. Dies beinhaltet das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske sowie der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltests. Dafür steht in Biberach das Testzentrum auf dem Klinikvorplatz von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte können sich bis zum Vortag der Veranstaltung telefonisch unter 07351 / 55 98 20 oder per E-Mail unter slb-fortbildung@sana.de anmelden.