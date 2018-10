Vortrag zu Hochsensibilität

Die Familien-Bildungsstätte bietet am Mittwoch, 24. Oktober, von 19 bis 21.15 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus (Waldseer Straße 20 in Biberach) einen Vortrag zum Thema „Hochsensibilität – von einer vermeintlichen Schwäche zur persönlichen Stärke“ an. Referentin ist Juliane Schneider, Gymnasiallehrerin und systemische Therapeutin. Wer Stress, unangenehme Gerüche, grelles Licht oder kratzige Kleidung als unangenehm empfindet, Lärm und große Menschenansammlungen meidet und dabei das Gefühl hat, bei anderen damit auf wenig Verständnis zu stoßen, könnte zu den 15 bis 20 Prozent derjenigen gehört, die als hochsensibel bezeichnet werden. In dem Vortrag werden die Herausforderungen und Möglichkeiten besprochen.

Anmeldung erforderlich unter Telefon 07351/75688 oder E-Mail info@fbs-biberach.de, Infos unter www.fbs-biberach.de im Netz.