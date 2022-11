Vortrag von Michael Wissussek zum besseren Verständnis von Demenz

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demenz ist, wie Du und ich“ findet am Donnerstag, 17. November, 19 Uhr, ein Vortrag im Stadtteilhaus Gaisental in Biberach statt. Der Demenzexperte Michael Wissussek zeigt unter dem Titel „das Verstehen um das Vergessen“ auf, wie der Umgang mit demenzkranken Menschen besser klappt. Neben Angehörigen, Nachbarn und Ehrenamtlichen richtet sich die Veranstaltung auch an Rettungskräfte, denn eine besondere Herausforderung ist das passende Verhalten im Notfall. Gerade wenn es schnell gehen muss, ist es wichtig, Demenzkranken richtig zu begegnen, um Verwirrung und Eskalation zu vermeiden. Ergänzend gibt Klaus Merz, stellvertretender Kreisbrandmeister, Einblicke, in welchen Situationen diese Fragen in der Praxis eine Rolle spielen. Zum kulturellen Auftakt der Veranstaltung liest Annette Fülle von der Biberacher Stadtbücherei eine von Michael Wissussek verfasste Geschichte über Demenz. Weitere Alltaggeschichten der Demenz liegen an dem Abend zur Mitnahme aus. Des Weiteren hat die Stadtbücherei eine thematische Medienliste für weiterführende Informationen zusammengestellt. Die Besucher des Vortrags erhalten außerdem auf Wunsch eine Teilnahmebestätigung als Schulungszertifikat.