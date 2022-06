Vortrag über Lebenssinn nach Todesfall

Fragen nach dem „Warum?“ und nach dem Sinn des Lebens brechen radikal auf, wenn ein Mensch durch Unfall, schwere Krankheit oder Suizid stirbt. Insbesondere, wenn man das eigene Kind verliert, ist nichts mehr so wie es war. Bisherige Grundüberzeugungen, Lebensvorstellungen, der Glaube – alles gerät in eine schwere Krise, die es durchzustehen und zu bewältigen gilt. Um diese Themen soll es in der Podiumsdikussion „Und was jetzt, lieber Gott?“ der katholischen Gemeinde Biberach gehen.

Die Podiumsdiskussion findet am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin in Biberach statt. Der Eintritt ist frei. Referenten sind unter anderem Pfarrer Walter Stegmann aus Riedlingen, Schwester Marie-Pasquale Reuver vom Kloster Sießen und Jochen Künzel, Leiter der Verwaisten Rehabilitation Nachsorgeklinik in Tannheim.