Vortrag über KI in der Stadtbücherei

Werden uns Roboter ersetzen? Dieser Frage wird Frank Raumel, Leiter der Biberacher Stadtbücherei, anhand der beiden humanoiden Roboter der Stadtbücherei nachgehen. Er stellt die zwei Roboter in ihrer technischen und kommunikativen Funktionsweise vor und erläutert die Einsatzbereiche im Medien- und Informationszentrum in einer einstündigen Präsentation. Die Zuhörenden können den Bibliotheksroboter LibRo testen und erste Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz sammeln. Die Veranstaltung findet am Samstag, 24. September, um 13 Uhr in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Telefon 07351 / 514 98 ist erforderlich.