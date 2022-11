Vortrag über Gewaltfreiheit in kriegerischen Zeiten

Mehrere Mitglieder des Friedensbündnisses sind vor Kurzem zusammengekommen, um sich über den derzeitigen Krieg in der Ukraine auszutauschen. Denkanstoß war ein Vortrag von Professor Gabriele Krone-Schmalz, langjährige ARD-Korrespondentin in Moskau und Verfasserin mehrerer Bücher über die Politik Russlands. Sie vertrat die Ansicht, dass es notwendig sei, den Werdegang eines Konfliktes zu analysieren, um eine tragfähige Strategie für eine Lösung zu finden.

Die anwesenden Mitglieder tauschten ernsthaft und leidenschaftlich ihre Ansichten und Empfindungen aus, auch über das Thema Schuld und die Verfolgung von Kriegsverbrechen wurde gesprochen. Ein Teilnehmer stellte die Frage: „Was können wir tun? Debattieren ist gut, aber das reicht nicht.“ Ausgehend vom ureigensten Anliegen, Kriege zu verhindern oder zu beenden, bestand Konsens darin, dass es notwendig sei, mögliche Lösungswege aufzuzeigen, auszusprechen und zu bewerten. Man war sich einig, dass ein baldiger Friede durch Verhandlungen anzustreben sei. Klar herausgestellt wurde, dass Verhandlungen allerdings stets ein „Deal“ sein werden, dass also beide Seiten sich werden bewegen müssen und dass der Vorteil des Frieden und eines Waffenstillstands auch die Aufgabe eigener Positionen und schwerwiegende Kompromisse bedingen kann.

Alle Teilnehmenden erachten es als wichtig, den weiteren Austausch innerhalb des Friedensbündnisses und in Biberach zu fördern. In diesem Sinne lädt das Bündnis am Sonntag, 20. November um 17 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin zu einer Veranstaltung mit dem Thema „Gewaltfreiheit in kriegerischen Zeiten: Christliche Friedensethik trifft Friedenspolitik“ ein, mit Richard Bösch, Geschäftsführer von pax christi.