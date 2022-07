Vortrag setzt sich mit 24-Stunden-Pflege auseinander

Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach lädt Pflegebedürftige, Pflegende, Ehrenamtliche, Fachkräfte und Interessierte für Donnerstag, 21. Juli, zu einem Vortrag zum Thema „24-Stunden-Pflege? – Welche Möglichkeiten der häuslichen Betreuung sind realistisch?“ ein. Der Vortrag beginnt um 16.30 Uhr. Eine Teilnahme ist in Präsenz im großen Sitzungssaal des Landratsamts oder online möglich.

Ein typischer Fall, so heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Biberach, sei folgender: „Meine Mutter ist zunehmend auf Hilfe angewiesen. Sie kann nicht mehr alleine zuhause leben. Am besten wäre es, wenn Rund-um-die Uhr jemand mit ihr im Haus leben könnte.“ Aber welche Möglichkeiten der häuslichen Betreuung gibt es? Was ist eine Betreuungskraft? Wer hilft mir, wenn ich eine Betreuungskraft einstellen möchte?

Irmtraud Barth vom Beratungszentrum für häusliche Betreuung VIJ e.V. (Verein für internationale Jugendarbeit) Stuttgart und Claudia Bösch vom Pflegestützpunkt Biberach zeigen Möglichkeiten und Grenzen der häuslichen Betreuung auf.

Zur Teilnahme an der Präsenz- und Online-Veranstaltung ist eine Anmeldung beim Pflegestützpunkt Landkreis Biberach per E-Mail an pflegestuetzpunkt@biberach.de oder telefonisch unter 07351 / 52 76 13 erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zugangsdaten zum Online-Vortrag per E-Mail. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos.