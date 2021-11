Vortrag beleuchtet Prägung durch Familie

Anmeldung ist erforderlich im fbs-Büro unter Telefon 07351/75688 oder per E-Mail an info@fbs-biberach.de.

Was bestimmt mein Leben? Um diese Frage geht es bei einem Online-Vortrag der Familien-Bildungsstätte Biberach (fbs) am 10. November, Mittwoch, 19.30 Uhr. Referentin ist Friederike Höhndorf, Individualpsychologische Beraterin und Ermutigungstrainerin.

„Die Herkunftsfamilie spielt eine wesentliche Rolle in der Entwicklung des Menschen“, heißt es in der Pressemitteilung der fbs. Wie haben wir Mutter und Vater erlebt? Wie waren die Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder untereinander, wie die Familienatmosphäre? All diese Eindrücke werden als Kind aufgenommen und interpretiert. So entstehen Überzeugungen, die den Menschen lebenslang begleiten. Im Vortrag werden beispielhaft oft erkennbare Tendenzen erklärt. Im Austausch besteht die Möglichkeit, die Bedeutung der Familienkonstellation an einem praktischen Beispiel nachzuvollziehen.