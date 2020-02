Vortrag über Pflegeleistungen

Waltraud Michaelis vom Heggbacher Wohnverbund informiert am Mittwoch, 12. Februar, 19 Uhr, bei den „Offenen Hilfen“ am Kirchplatz über die Leistungen der Pflegekassen für Menschen mit Behinderung. Die Referentin ist bei den Offenen Hilfen für den familienentlastenden Dienst und die Schulbegleitung zuständig. Beim ihrem Vortrag erfahren erwachsene Menschen mit Behinderung, Angehörige oder gesetzliche Betreuer, wie hoch das Pflegegeld in ihrem Fall ist und wofür es eingesetzt werden kann. Erläutert werden auch Pflegestufen, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Die Zuhörer erhalten Tipps, wie sie die Leistungen bekommen und welche Entlastungsmöglichkeiten es für pflegende Angehörige gibt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Infos bei Waltraud Michaelis, Telefon 07351/3005520.