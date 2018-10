Vortrag über Patientenvorsorge

Der Verband Katholisches Landvolk im Landkreis Biberach lädt am Sonntag, 28. Oktober um 9.30 Uhr zum Gottesdienst in die St. Ottilia Kirche und anschließend um 10.30 Uhr zum Landvolkforum nach Mühlhausen in die Mehrzweckhalle der Turn- und Festhalle ein. Zelebrant ist Diakon Wolfgang Mast. Es spricht Annette Brade von der Caritas Region Biberach-Saulgau zum Thema „Christliche Patientenvorsorge“. Die wenigsten Menschen sprechen gerne über Krankheit und Sterben. Trotzdem haben die meisten Menschen wohl einen klaren Wunsch für ihren Tod: kurz, schmerzlos, ohne langes Leiden soll er geschehen. Ob das so kommt, weiß allerdings niemand. Es gibt jedoch Möglichkeiten für den eigenen Lebensabend Regelungen zu treffen, insbesondere für Fälle in denen man nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden. Das Landvolkforum nimmt sich dieser Thematik an und hat dazu eine Vertreterin vom Netzwerk LebensFaden eingeladen. Annette Brade wird die aktualisierte Neuauflage der Handreichung zur Christlichen Patientenvorsorge vorstellen und insbesondere auf den „christlichen Aspekt“ eingehen. Der Eintritt ist frei.