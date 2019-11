Vortrag über Medizin für Pferde

Der Pferdezuchtverein Biberach veranstaltet am Freitag, 22. November, einen Vortrag „Alles Gute für mein Pferd – Schulmedizin und Homöopathie im Einklang“. Andrea Hagenlocher, Tierärztin aus Haisterkirch, spricht von 19.30 Uhr an im Reiterstüble der Familie Kohler in Rißegg über die Einsatzmöglichkeiten der Homöopathie bei Pferden.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis 19. November bei Verena Knupfer, Telefon 07355/4329901, oder Familie Hummler, Telefon 07357/872, E-Mail hummler.verena@web.de wird gebeten.