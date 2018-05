Vortrag über gesunde Ernährung

Jennifer Sauter, Diätassistentin und Referentin der AOK, informiert am Dienstag, 8. Mai, um 14.30 Uhr bei den Senioren Zur Heiligsten Dreifaltigkeit über gesunde Ernährung. Frische Zutaten frisch zubereitet lautet das Thema. Denn gesunde Ernährung sei nicht nur lecker, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil für ein selbstbestimmtes, gesundes Leben, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Interessierte sind zu diesem Vortrag in das Gemeindehaus zur Heiligsten Dreifaltigkeit auf den Mittelberg eingeladen. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Zopfbrot und Butterbrezeln.