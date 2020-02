Vortrag über französische Einflüsse im Märchen

Bernhard Lauer, Vorsitzender der Grimm-Gesellschaft Kassel, referiert am Mittwoch, 12. Februar, um 18 Uhr über „Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm zwischen Italien, Frankreich und Deutschland am Beispiel La Belle au Bois Dormant (Dornröschen)“.

Die von Jacob und Wilhelm Grimm seit 1806 zusammengetragenen und 1812 und 1815 erstmals erschienenen Kinder- und Hausmärchen umfassen in der Ausgabe letzter Hand 201 Märchen und zehn Kinderlegenden. In ihren Sammlungen zur „Poesie des Volkes“ erschließen die Brüder Grimm ein disparates Material, in dem sie alle ihnen erreichbaren mündlichen und schriftlichen Quellen aufarbeiten. Bisweilen zeigt sich dabei eine recht starke Abhängigkeit von der romanischen Märchentradition in Italien und Frankreich, was auch mit der hugenottischen Abstammung der Märchenbeiträger, etwa der Schwestern Marie und Jeanette Hassenpflug, der Schwestern Ramus und der „Märchenfrau“ Dorothea Viehmann erklärt werden kann. Der Vortrag zeigt dies insbesondere am Beispiel des Märchens „Dornröschen“ mit auf.

Der Vortrag im Haus der Archive, kostet sechs Euro Eintritt. Veranstalter ist die Christoph-Martin-Wieland-Stiftung.