Vortrag über Demenz im Stadtteilhaus

Von Schwäbische Zeitung

Am späten Montagabend um 23:26 Uhr kam es zu einer Störung im Mittelspannungsnetz, die in ganz Inzigkofen und Sigmaringendorf für Stromausfall sorgte.

Der Bereitschaft der Netze BW gelang es in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg innerhalb von gut 20 Minuten den fehlerbehafteten Abschnitt zwischen dem Umspannwerk Laucherthal und einer Ortsnetzstation in der Hitzkofer Straße zu identifizieren. Kurz darauf gingen nach Schaltmaßnahmen im Mittelspannungsnetz Netz die Lichter auch überall wieder an.