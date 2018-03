Die Katholische Erwachsenenbildung und der runde Tisch Erwachsenenbildung der katholischen Biberacher Kirchengemeinden laden zu einem Vortrag über das „Vater unser“ heute, Dienstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr ins Gemeindezentrum St. Martin in Biberach ein. Der Theologe und Germanist Michael Krämer will in seinem Vortrag aufzeigen, dass das „Vater unser“ Ausdruck dessen ist, was Jesus vom Menschen wusste und wie er in Beziehung zu Gott stand. Er will gemeinsam mit den Teilnehmern versuchen, möglichst viel von dem zu verstehen, was im „Vater unser“ steckt. Der Eintritt ist frei, um einen Beitrag nach Selbsteinschätzung wird gebeten.