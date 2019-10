Vortrag über Aggression bei Kindern

Einen Vortrag „Aggression – warum sie für uns und unsere Kinder notwendig ist“ bietet das Familienzentrum St. Nikolaus am Donnerstag, 10. Oktober, in seinen Räumen in der Fanny-Hensel-Straße 5 an. Beginn der Veranstaltung im Rahmen der Elternschule der Katholischen Erwachsenenbildung ist um 19.30 Uhr. Referentin Sabine Ring, Tagesmutter und IPSUM-Elternberaterin erklärt, was können Eltern tun, um das Kind positiv zu begleiten, wie Aggression integriert wird und was Kinder brauchen, um ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen. Die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.