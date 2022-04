Vorstellungsabend der Dekanatsdienste

Die katholischen Dekanate Biberach und Saulgau bieten am Dienstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Dreifaltigkeit einen Informationsabend der Dekanatsdienste an. Wie es in einer Mitteilung heißt, gibt es in den Dekanaten eine Vielzahl pastoraler und seelsorgerlicher Dienste, die in unterschiedlichen Bereichen für die Menschen da sind: Klinikseelsorge, Betriebsseelsorge, Notfallseelsorge, Seelsorge für Menschen mit Behinderung, Trauerseelsorge, Seniorenpastoral, Schulpastoral, Familienpastoral und Dekanatskirchenmusik. Als Kirchengemeinde sei es gut und hilfreich, diese Dienste zu kennen, sie bei Bedarf in Anspruch zu nehmen oder sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten. An diesem Abend besteht die Möglichkeit, die Dekanatsdienste und die Seelsorgerinnen und Seelsorger persönlich kennen zu lernen und miteinander in Austausch zu kommen. Bitte bis 3. Mai anmelden bei der Dekanatsgeschäftsstelle. Telefon 07351 / 8 09 54 00; Email: dekanat.biberach@drs.de.