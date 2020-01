Vorstand und Beirat des Fördervereins Hospiz wiedergewählt

Der Förderverein Hospiz Landkreis Biberach hat bei seiner Mitgliederversammlung eine positive Bilanz gezogen und mit Dr. Michaela Mohl ein neues Mitglied im Beirat begrüßt.

Im vergangenen Jahr veranstaltete der 254 Mitglieder zählende Verein das Benefizkonzert des A-cappella-Sextetts Halba Drui und den 17. Palliativ- und Hospiztag zum Thema „Flüssigkeitsgabe und Ernährung am Lebensende“. Der Verein unterstützte hauptsächlich das Hospiz Haus Maria, aber auch die Aktionen „Glücksmomente“ des DRK und „Hospizlichter“ zum Internationalen Hospiztag, die Hospizgruppen sowie Weiterbildungen in Palliativpflege von Pflegenden in Heimen und ambulanten Pflegediensten. Geplant wird das zehnjährige Bestehen des Hospizes Haus Maria und der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) am 14. März mit der Unterzeichnung der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ sowie einem Festvortrag zum selbstbestimmten Sterben.

Die Berichte von Hospiz, SAPV und Hospizgruppen über ihre Arbeit sowie die des Schatzmeisters waren äußerst positiv. Neben den Mitgliedsbeiträgen erzielte der Förderverein Einnahmen aus großzügigen Spenden. Sämtliche Mitglieder des Vorstands und Beirats wurden bei der alle vier Jahre stattfindenden Wahl wiedergewählt, zusätzlich wurde Dr. Michaela Mohl in den Beirat aufgenommen.