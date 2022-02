Vorspielnachmittag für Auswahlorchester des Kreises Biberach

Zu einem Vorspiel lädt die Kreisjugendmusikkapelle (KJK), das sinfonische Auswahlorchester des Landkreises, für Samstag, 19. Februar, 17 Uhr, ins Atrium der Gebhard-Müller-Schule des Kreisberufsschulzentrums (BSZ) Biberach ein. Nachdem 2020 und 2021 coronabedingt kein Vorspiel stattfinden konnte, bietet die KJK nun ein Vorspiel unter Corona-Bedingungen an.

Alle Musikerinnen und Musiker ab 14 Jahren, die ein im Blasorchester übliches Instrument spielen – von Piccolo-Flöte bis Kontrabass, von Es-Klarinette bis Tuba sind zum Vorspiel eingeladen. „Dieses Jahr haben wir im Grunde in allen Registern Bedarf, aber auch Kontrabass oder E-Bass würden sehr gut in unser Orchester passen. Deshalb würden wir uns über viele neue Gesichter freuen“, betont der Leiter der Kreisjugendmusikkapelle, Musikdirektor Tobias Zinser. Zum selbst gewählten Vortragsstück der Liste D2/D3 oder Vergleichbarem kommen noch Tonleitern und ein kurzes Vomblattspiel.

Am Vorspiel teilnehmen kann nur, wer sich zuvor bei Dirigent Tobias Zinser per E-Mail an tobias.zinser@t-online.de angemeldet hat. Alle Regularien sind einsehbar unter www.kreisjugendmusikkapelle.de

Das sinfonische Blasorchester des Landkreises Biberach spielt seit Jahren in der Höchstklasse. Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland haben das Auswahlorchester mit derzeit rund 100 Mitgliedern weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt gemacht.