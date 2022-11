Vorspielnachmittag der Kreisjugendmusikkapelle Biberach

Das Vorspiel des sinfonischen Auswahlorchesters des Landkreises findet am Samstag, 26. November, ab 17 Uhr im Atrium der Gebhard-Müller-Schule des Kreis-Berufsschulzentrums Biberach statt. Dies gibt das Landratsamt bekannt. Musikerinnen und Musiker ab 14 Jahren, die ein im Blasorchester übliches Instrument spielen – von Piccolo-Flöte bis Kontrabass, von Es-Klarinette bis Tuba – sind zum Vorspiel eingeladen. „Dieses Jahr haben wir wieder in allen Registern Bedarf, aber auch Kontrabass oder E-Bass würden sehr gut in unser Orchester passen“, sagt der Leiter der Kreisjugendmusikkapelle, Musikdirektor Tobias Zinser. Zum selbst gewählten Vortragsstück der Liste D2/D3 oder Vergleichbarem kommen Tonleitern und ein kurzes Vom-Blatt-Spiel. Am Vorspiel teilnehmen kann, wer sich zuvor beim Dirigenten Zinser per Mail an tobias.zinser@t-online.de schriftlich angemeldet hat. Das sinfonische Blasorchester des Landkreises Biberach spielt seit Jahren in der Höchstklasse. Viele Auftritte im In- und Ausland machten das Auswahlorchester mit derzeit rund 100 Mitgliedern über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt.