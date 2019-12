Vorsitzende Sabine Hofheinz ist seit 30 Jahren im Chor

Der Kirchenchor Biberach hat kürzlich zur Cäcilienfeier ins katholische Gemeindezentrum St. Martin und Maria eingeladen. Vorsitzende Sabine Hofheinz begrüßte die Ehrengäste sowie die aktiven und ehemaligen Sänger des Kirchenchors. Insbesondere wurde der Zelebrant des Abendgottesdienstes, Stadtpfarrer Stefan Ruf, willkommen geheißen.

In einer kurzen Andacht, von Schwester Margret vorgetragen, wurde an die 2019 verstorbenen ehemaligen Mitglieder erinnert.

Chordirigent Norbert Borhauer erwähnte im Rückblick unter anderem an die feierliche Einsetzung von Stadtpfarrer Stefan Ruf im April, die Orchestermessen an Ostern oder auch die Gestaltung der Maiandacht auf dem Bussen, den Ausflug des Chors nach Thüringen und Sachsen-Anhalt auf Luthers Spuren, aber vor allem an das Jahreskonzert im Herbst mit der Messe des Biberacher Kirchenmusikers Adolph Kaim.

Für Weihnachten werden Chorsätze aus Händels „Der Messias“ einstudiert und gesungen. Für 2020 werden dann größere Veränderungen erwartet.

Nach dem gemeinsamen Abendessen wurden von Stadtpfarrer Stefan Ruf, Sabine Hofheinz und Norbert Borhauer die Ehrungen der aktiven Sänger vorgenommen. In diesem Jahr wurden für langjährige Mitgliedschaften zwei Chormitglieder ausgezeichnet: für 35 Jahre wurde Manfred Waidmann geehrt und eine Urkunde überreicht und Vorsitzende Sabine Hofheinz erhielt eine Urkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft aus den Händen des Stadtpfarrers.

Ein Dankeschön erhielten fünf Mitglieder für ihren treuen Probenbesuch. Neben dem Dekorationsteam um Iris Troche wurden auch die Vorstandsmitglieder besonders erwähnt. Im Nachgang wurde eine von Monika Glück geschnittene und mit Musik unterlegte 15-minütige Präsentation des Chorausflugs gezeigt, die großen Anklang fand. Zwischendurch spielte Edith Braith am Klavier Stücke von Mendelssohn-Bartholdy.