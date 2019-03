Vorschlussrunde steht auf dem Programm

Bei der Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft hat Spitzenreiter Holger Namyslo den zweiten Zittersieg in Folge eingefahren. Seine Verfolger Rainer Birkenmaier und Alexander Polch haben unterdessen mit jeweils einem Remis in Runde sieben weiter an Boden verloren. Zwei Runden vor Schluss hat Seriensieger Namyslo damit einen bequemen Vorsprung. Die Vorschlussrunde wird am Freitag, 22. März, ab 19 Uhr im TG-Heim-Restaurant ausgetragen.

Auch in Runde sieben war Titelverteidiger Holger Namyslo unter Druck geraten. Altmeister Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) ließ jedoch erst ein vorteilhaftes Springeropfer aus und verfolgte in einem sehr remisverdächtigen Endspiel dann den falschen Plan. Dadurch konnte Namyslo seine Routine ausspielen und doch noch einen glücklichen Sieg davontragen. Während Namyslo erneut wackelte, sind seine Verfolger hingegen richtig gestolpert. In einer völlig ausgeglichenen und ruhigen Partie fand Rainer Birkenmaier gegen einen starken Walter Scherer kein Mittel, sodass es zu einer gerechten Punkteteilung kam. Alexander Polch spielte gegen Norbert Schädler (Steinhausen) unterdessen auf Gewinn und opferte einen Springer. Im Anschluss wurde er jedoch von Schädlers Konter kalt erwischt und geriet massiv ins Hintertreffen. Am Ende konnte Polch ein glückliches Remis erreichen, nachdem Schädler doch etwas zu vorsichtig agierte. Gewinner des Spieltags ist aber vor allem Herbert Körner, der Jürgen Dollinger geschickt ausgekontert und einen entscheidenden Turm gewonnen hatte. Mit seinem Sieg machte Körner in allen Wertungen einen großen Sprung.

In der Gesamtwertung führt Namyslo nun mit sechs von sieben Punkten und hat einen vollen Punkt Vorsprung auf Birkenmaier und Polch (je 5/7). Dahinter liegt Körner (4,5/7), der von einer siebenköpfigen Gruppe von Spielern mit je vier Punkten verfolgt wird. In der Amateurwertung führt Körner allein das Feld an. Dank eines soliden Remis gegen Andreas Ege liegt Stephan Schneider (Riedlingen) mit vier Punkten auf Rang zwei. Dahinter folgen die eigentlichen Topfavoriten Ege und Manuel Mock sowie der Geheimfavorit in dieser Wertung, Jonathan Engert, mit je 3,5 Punkten. Auch in der Seniorenwertung führt jetzt Körner. Direkt dahinter haben bei jeweils vier Punkten Scherer, Dietrich sowie Reinhard Schätzle (Steinhausen) das Rennen aber noch nicht aufgegeben.

In der Ratingwertung kam es zu einem hoch spannenden Verfolgerduell zwischen Titelverteidiger Benedikt Pfeifer und Youngster Dennis Kiefel. Kiefel hielt die Partie lange ausgeglichen und Pfeifer musste sich sehr strecken, bis er doch einen isolierten Bauern und damit später die Partie gewinnen konnte. Mit dem Erfolg gelang es Pfeifer, mit Erik Hobson (je 2,5/7) gleichzuziehen. Für die letzten beiden Runden zeichnet sich ein Kopf an Kopf Rennen ab. Da Pfeifer Runde acht kampflos gewinnen wird, steht nun allerdings Hobson im Jugendduell mit Kiefel unter Druck. Eine Entscheidung wird auf jeden Fall erst in der Schlussrunde fallen.

In Runde acht muss sich auch Körner gegen Namyslo beweisen, während Birkenmaier gegen Schätzle und Polch gegen Frank König (Steinhausen) versuchen werden, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Da sich Scherer von Schädler in einer vorgezogenen Partie bereits friedlich trennte, haben Schneider und Dietrich in einem direkten Duell die Chance, in ihrer Sonderwertung Boden und Plätze gutzumachen. In der Amateurwertung kommt es außerdem zum Verfolgerduell zwischen Mock und Engert.