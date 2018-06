Vorschläge für neuen Brunnen gesucht

Jetzt ist in Sachen Brunnen am Schadenhof die Bürgerschaft gefragt. Nachdem es am jetzigen Brunnen und seinem defekten Vorgänger zum Teil heftige Kritik aus der Bevölkerung kam, ruft die Stadtverwaltung nun zu einem Fotowettbewerb auf. Dieser soll als Ideensammlung dienen, wie ein neuer Brunnen am Schadenhof aussehen könnte.

Gefragt sind Bilder von Brunnen oder Wasserspielen, aber auch Skizzen, wie das Wasserelement auf der 40 Quadratmeter großen Fläche in der Bürgerturmstraße aussehen könnte. Die Stadtverwaltung wird die Einsendungen auswerten, auf Machbarkeit prüfen und entscheiden, welche Vorschläge dem Gemeinderat, der letztlich entscheiden wird, präsentiert werden.

„Hintergrund der Ideenfindung ist, dass die bisherigen Lösungen keine waren“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Die im Frühsommer 2016 aufgestellte Brunnenstele hatte technische Mängel und wurde wieder abgebaut. Wenn sie vom Hersteller repariert ist, soll sie an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.

Aber auch das Nachfolgemodell fand in der Öffentlichkeit nicht nur Gefallen. Das Wasserspiel soll daher nun weichen, was auf einen Beschluss des Gemeinderats zurückgeht. Im Bauausschuss wurde der Wunsch geäußert, einen Spielbrunnen mit wenigstens so viel Wasser zu schaffen, dass man auch die Füße hineinhängen kann, der aber auch für Kleinkinder ohne Gefahr benutzbar ist. Es soll ein Brunnen installiert werden, der das Element Wasser deutlich zur Geltung bringt und sich zum Spielen eignet. Die Stadtverwaltung hofft auf eine rege Teilnahme der Bürger, die so die Gelegenheit haben, ihren Wunschbrunnen vorzuschlagen.