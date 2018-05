Vorschläge für Kulturpreis des Landkreises Biberach bis 1. Juni möglich

In diesem Jahr verleiht Landrat Heiko Schmid erneut den mit bis zu 10 000 Euro dotierten Kulturpreis des Landkreises Biberach an Künstler und Kulturschaffende. Vorschläge dazu können bis zum 1. Juni eingereicht werden.

Kunst und Kultur haben im Landkreis Biberach eine lange Tradition und auch in der Gegenwart werden in diesen Bereichen herausragende Leistungen erbracht. Um dies zu unterstreichen, hat Landrat Schmid 2010 den alle zwei Jahre zu vergebenden Kulturpreis des Landkreises ins Leben gerufen. „Die Reaktionen auf die inzwischen vier Verleihungen in den vergangenen Jahren waren sehr positiv. Wir haben Kunst und Kultur einen öffentlichen Raum geboten“, betont Schmid. „Vor diesem Hintergrund wollen wir als Landkreis die zeitgenössische Kunst und Kultur aus der Region auch in diesem Jahr mit dem Kulturpreis des Landkreises in Szene setzen.“ Empfänger des Kulturpreises 2016 war der Künstler Willi Siber, den Förderpreis für junge Künstler erhielten die Musikerinnen Jessica und Vanessa Porter.

Kriterien des Kulturpreises

Als Preisträger kommen Personen oder Organisationen in Betracht, die herausragende Leistungen in bildender Kunst (Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film- und Videokunst), Musik (Aufführung oder Komposition), Literatur (Lyrik oder Prosa), darstellender Kunst (Theater, Kleinkunst, Film und Fernsehen) oder in Bezug auf Kulturaustausch und interkulturellen Dialog erbracht haben. Voraussetzung ist zudem ein deutlicher Bezug zum Landkreis Biberach. Das Preisgeld beträgt 10 000 Euro und kann unter mehreren Preisträgern aufgeteilt werden. Ergänzend kann die Jury auch einen Förderpreis verleihen, der mit bis zu 1000 Euro dotiert ist.

Der Jury des Kulturpreises des Landkreises Biberach gehören Landrat Schmid, Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung, Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach und Vertreter der Stiftung „pro arte“ der Kreissparkasse Biberach, Klaus K. Weigele von der Landesakademie für die musizierende Jugend und Jürgen Kniep vom Kreiskultur- und Archivamt, an.