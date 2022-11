Vorlesewettbewerb an der Mali-Gemeinschaftsschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 24. November, hat in der Mali-Gemeinschaftsschule Biberach der Endentscheid der sechsten Lerngruppen eines Vorlesewettbewerbs stattgefunden. In der Aula gab es ein spannendes Finale, das Nazbo Mohammadi vor Denis Marziocho für sich entscheiden konnte.

In den letzten zwei Wochen haben sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit Jugendromanen beschäftigt. Eine Aufgabe war es, einen Lesevortrag vorzubereiten. Im Rahmen des Deutschunterrichtes wurden in den beiden Lerngruppen sechs Sieger ermittelt, die dann einen Entscheid auf Schulebene durchführten. Hier mussten die besten Leserinnen und Leser dann noch einen ungeübten Vortrag aus einem Roman von Astrid Lindgren zum Besten geben.

In der Jury engagierten sich Frau Roswitha Häußler, die auch in der Bibliothek des Heinz H. Engler Forums mitarbeitet, der ehemalige Rektor der Mali-Gemeinschaftsschule Karl Schley und Deutschlehrer Manuel Mussotter. Außerdem gestalteten den Wettbewerb die Deutschlehrerinnen Heike Ogger und Eva Köberle-Kraft mit.

Hauchdünn war am Ende der Entscheid zwischen Nazbo Mohammadi und Denis Marziocho, denn sie trugen ihre Texte sehr gekonnt und souverän vor. Ebenso beeindruckten sie die Jury mit ihrer Kompetenz in Lesetechnik und Interpretationsvermögen beim Vortrag ungeübter Literatur. Mit ihrem spannenden Jugendroman von Caroline Lawrence, „Roman Quest – Flucht aus Rom“, der die Zuhörer in die Geschichte des antiken Rom entführt, konnte Nazbo Mohammadi den Wettbewerb für sich entscheiden. Die sechs Siegerinnen und Sieger erhielten vom Förderverein der Mali-Gemeinschaftsschule einen Einkaufsgutschein der Stadtbuchhandlung Biberach.