Vorlesetag in der Stadtbücherei

Beim bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 15. November, werden bei zahlreichen Veranstaltungen Geschichten zum Leben erweckt und ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens gesetzt. Auch die Stadtbücherei Biberach nimmt teil: Claudia Barck vom Verein „Lust auf Lesen“ liest von 15 Uhr an in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei aus dem Kinderbuch „Was macht man mit einer Chance?“ und im Anschluss werden gemeinsam Origami-Schmetterlinge gebastelt.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen fünf und neun Jahren. Kooperationspartner der Veranstaltung ist der Verein „Lust auf Lesen“.