Vorbereitungslehrgang zahlt sich aus

Strahlende Gesichter bei der Übergabe der Urkunden und Zeugnisse zum staatlich geprüften Wirtschafter an der Fachschule für Landwirtschaft Biberach in der Fachrichtung Hauswirtschaft.

Schirin Geiger, Monika Hörmann, Ruth Hegele, Claudia Müllerschön, Beatrice Richter, Beatrix Weirather, Alexandra Schneider, Anna Siegle, Jessica Schröder, Yvonne Traub, Magdalena Butter und Fabian Mast hatten sich seit Oktober 2018 in einem berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang auf diese Prüfung vorbereitet.

An zwei Tagen pro Woche wurden berufliche Handlungskompetenzen in den Fächern Betriebliche Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung, Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen sowie im Bereich der Einkommenskombinationen vermittelt. Der Praxisbezug wurde in Form von Projektarbeiten vertieft.

Das nächste Ziel ist der Meisterabschluss der Hauswirtschaft im Oktober dieses Jahres.