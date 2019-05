Vorbereitungslauf zum Biberacher Genießerlauf

Die Lauffreunde Biberach bieten am Sonntag, 2. Juni, den zweiten Vorbereitungslauf für den Biberacher Genießerlauf an. Start ist morgens um 9 Uhr an der Wolfentalstraße, in der Nähe vom „Guter-Gaupp“-Gartenfachmarkt. Wie die Lauffreunde mitteilen, werden Laufrunden in drei Längen und in drei verschiedenen Geschwindigkeiten angeboten. Die Strecken sind sechs, zwölf und 18 Kilometer lang und werden von erfahrenen Marathonläufer geführt. Für Getränke auf der Strecke ist gesorgt. Der dritte Biberacher Genießerlauf findet in diesem Jahr am 20. Oktober statt.