Vor einem Geschäft am Marktplatz abgestellter E-Scooter geklaut

Leichtes Spiel beim Klau eines E-Scooters hatte offenbar ein Dieb am Dienstag in Biberach. Wie die Polizei mitteilt, stand der E-Scooter zwischen 16.30 und 20.30 Uhr am Marktplatz vor einem Geschäft. Der Besitzer hatte sein Gefährt mit einem Schloss am Vorderrad gesichert, aber nicht an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen. Zudem steckte der Schlüssel im Fahrradschloss. Der unbekannte Dieb nahm den Scooter somit ohne große Probleme mit. Das Fahrzeug vom Hersteller So Flow ist schwarz und trägt das grüne Versicherungskennzeichen GTH113. Die Polizei rät, E-Scooter immer und auch bei kurzer Abwesenheit abzuschließen und am besten zusätzlich mit einem Schloss an einem fest verankerten Gegenstand zu befestigen. Den besten Diebstahl-Schutz bieten dabei stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Durch das Anbringen eines versteckten Senders werde zwar kein Diebstahl verhindert, diese Sender, sogenannte GPS-Tracker, alarmierten aber den Besitzer per SMS auf das Mobiltelefon, wenn das abgestellte Gefährt bewegt wird.