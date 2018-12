Vor der Zustimmung gibt’s nochmal Kritik

Mit zum Teil kritischen Anmerkungen haben sich die Vertreter der Biberacher Gemeinderatsfraktionen am Montag mit dem Haushalt 2019 auseinandergesetzt. Am Ende mündete dies aber trotzdem in eine einstimmige Verabschiedung des städtischen Zahlenwerks.

Johannes Walter (CDU) regte erneut an, bei der anstehenden Sanierung des Pestalozzi-Gymnasiums über eine Containerlösung nachzudenken, wie sie vor Kurzem für die Braith-Grundschule beschlossen wurde. Unverständnis zeigte er über die Ablehnung des CDU-Antrags auf einen Sargträgerwagen mit Motorunterstützung für den Stadtfriedhof sowie einen Rollstuhl für gehbehinderte Trauergäste. Gleichzeitig schaffe die Stadt für ihre Mitarbeiter einen Schubkarren mit Elektromotor an. „Hier misst man mit zweierlei Maß – dem stellen wir uns entgegen“, so Walter. Seine Fraktion werde auch nicht müde, die Straße am Blosenberg/Röhrenöschle einzufordern, sie seit 15 Jahren beschlossen sei. Außerdem kündigte Walter einen CDU-Antrag an, dass die Stadt Biberach sich um die Ausrichtung der Heimattage Baden-Württemberg bewerben solle.

Lutz Keil (SPD) gab aus Sicht seiner Fraktion Denkanstöße an die Verwaltung, die anderen Fraktionen und die Öffentlichkeit: Die SPD werde an einer Lösung mitarbeiten, die die Situation für den unter Platznot leidenden Kindergarten Ringschnait verbessere. Künftige Stadtentwicklung (Gewerbeflächen, ÖPNV, Klimaschutz) müsse über die Stadtgrenzen hinaus regional gedacht werden. Auch beim Thema gebührenfreier Kindergarten sei die SPD für Lösungswege offen. Damit könne Biberach für Familien und Arbeitnehmer attraktiv werden. Bevor man in der Stadt ein neues Parkhaus plane, brauche es neue Fahrradstellplätze auf dem Hafenmarkt, so Keil. Problematisch sei aus Sicht seiner Fraktion der Personalmangel bei der Stadtverwaltung. „Wir werden wohl auf viele geplante Sanierungen warten müssen.“

Ulrich Heinkele (Freie Wähler) gestaltete seine Rede eher humoristisch augenzwinkernd. Anhand einer fiktiven Geschichte einer Familie, die von Berlin nach Biberach gezogen ist, zeigte er mit einem Blick in die Zukunft dieser Familie auf, welche Möglichkeiten Eltern und Kinder dank der vielfältigen Einrichtungen und Angebote in Biberach haben. OB Norbert Zeidler dürfte sich über den Randaspekt gefreut haben, dass ihm Heinkele in seiner Geschichte in Aussicht stellte, auch im Jahr 2028 noch Biberacher Oberbürgermeister zu sein.

Peter Schmid (Grüne) widmete sich den Verbesserungen für den Radverkehr, die seine Fraktion in der Haushaltsdebatte beantragt hatte: Einführung von Fahrradstraßen, Erweiterung von Abstellplätzen oder einem Fahrradstreifen in der Ulmer-Tor-Straße. Alle Vorschläge seien von den anderen Fraktionen durchaus wohlwollend aufgenommen, aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. „Unsere Fahrradinitiative wurde vorerst ausgebremst“, fasste Schmid zusammen. Man bleibe hier aber weiter am Ball und werde nächstes Jahr eine Gesamtkonzeption für den Fahrradverkehr in Biberach fordern. Der Fachkräftemangel sei inzwischen auch bei der Biberacher Stadtverwaltung angekommen. Nachdenklich mache seine Fraktion die hohe Fluktuationsrate in der Verwaltung, so Schmid. Finanziell müsse die Stadt die Risikovorsorge verstärken.

Christoph Funk (FDP) haderte mit dem in diesem Jahr erneut knapp abgelehnten Antrag seiner Fraktion, das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei zu stellen. Dabei gehe es um die „überschaubare“ Summe von 500 000 Euro. Diese lasse sich mehr als ausgleichen, wenn man die Gewerbesteuer von 300 auf 310 Prozentpunkte erhöhen würde, so Funk. Dieser FDP-Antrag sei aber bereits voriges Jahr abgelehnt worden und der Bitte der Fraktion an den OB, den Antrag in diesem Jahr selbst zu stellen, sei Zeidler nicht nachgekommen, sagte Funk. Aus Sicht der FDP gebe es viel zu tun, um in den nächsten Jahren eine nachhaltige Finanzpolitik zu gestalten. „Oberbürgermeister Norbert Zeidler als neuer Finanzchef ab dem Jahr 2019 wird aufzeigen müssen, wie in den nächsten Jahren positive Ergebnishaushalte erreicht werden können“, so Funk. Dass in Ummendorf gegen die Bauplatzvergaberichtlinien geklagt werde, verfolge die FDP mit Interesse, „dort gibt es auch ein Punktesystem, vergleichbar mit Biberach“.

Ein Punktesystem für Bauplätze von Einfamilienhäuser hat sich aus Sicht von Ralph Heidenreich (Linke) ohnehin überholt. Um den vielen Menschen, die nach Biberach wollen, Wohnraum anbieten zu können, brauche es in Zukunft Geschosswohnungsbau. „Das ist mit Einfamilienhäusern nicht zu machen.“