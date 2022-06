Vor Bahnhof abgestellter E-Scooter geklaut

Ein E-Scooter ist am vergangenen Sonntag vor dem Bahnhofsgebäude in Biberach gestohlen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der 23-jährige Eigentümer seinen E-Scooter am Sonntag gegen 11 Uhr vor dem Bahnhof abgestellt und mit einem Fahrradschloss verschlossen. Als der junge Mann in der Nach zu Montag gegen 0.30 Uhr zurückkehrte, fehlte sein E-Scooter der Marke KSR samt Schloss.

Die Polizei rät, E-Scooter immer abzuschließen. Am besten befestigt man den E-Scooter zusätzlich mit einem Schloss an einem fest verankerten Gegenstand – auch wenn man nur ganz kurz abwesend ist. Den besten Diebstahl-Schutz bieten dabei stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Beim Kauf sollte unbedingt auf Qualität geachtet werden: Am besten eignet sich ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Durch das Anbringen eines versteckten Senders am Rad oder Scooter wird kein Diebstahl verhindert, diese Sender, sogenannte GPS-Tracker, alarmieren aber den Besitzer per SMS auf dem Mobiltelefon, wenn das abgestellte Gefährt bewegt wird. Zudem übermitteln die GPS-Tracker laufend den aktuellen Standort.

Weitere Tipps erhalten zum Diebstahlschutz gibt es im Internet unter www.polizeiberatung.de.