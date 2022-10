Von Zimmerpflanzen und einem positiv denkenden Opa

Wie wichtig gerade in diesen Zeiten kulturelle Veranstaltungen sind, hat die 14. Auflage der „Wort’s ab!“-Poetry-Lesebühne im Museum Biberach gezeigt. Wie bei vielen anderen Veranstaltungen derzeit, lief der Vorverkauf sehr verhalten, was Organisator Tobias Meinhold einige Sorgen bereitete.

„Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten“, so Meinhold zitiert dabei den Bühnenpoeten Bumillo, der kürzlich in Biberach Station machte: „,Hat stattgefunden’ ist das neue ausverkauft.“ Umso mehr waren die Kooperationspartner Museum Biberach und das KultuReservoir Biberach erfreut, dass mehr als 100 Zuschauerinnen und Zuschauer die Lesebühne im Museum besuchten. Noch vor Corona fand sie zweimal im Jahr statt, im Frühjahr und im Herbst, seit zwei Jahren einmal im Jahr.

Zu Gast waren Pauline Füg (Fürth), Philipp Stroh (Offenburg) und Daniel Wagner (Heidelberg) – allesamt Hochkaräter der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Das Konzept der Lesebühne sieht vor, dass alle Künstler vor und nach der Pause zwei Auftritte haben, zwischendrin wird in Sofatalk-Atmosphäre geplaudert und mit dem Publikum interagiert.

In „Sie sagen Brot“ setzt sich Pauline Füg mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft und dem Zwang in einem bestimmten Alter eine bestimmte Anzahl an Kindern bekommen zu müssen auseinander. Außerdem las Füg, die auch Psychologin ist, aus ihrem neu erschienen Lyrikband „nach der Illusion“ ein Gedicht vor, die sich mit der Wahrnehmung von Wirklichkeit, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen, beschäftigen.

Zum Schluss nahm sie das Publikum mit auf einen literarischen Roadtrip bei „Zauberspruch für Verwundete“ und trat spontan mit ihrem Teamtextpartner Tobias Heyel (ein Biberacher der in Stuttgart lebt und arbeitet), als Duo „Großraumdichten“ mit einer Hommage an Buzz Aldrin auf.

Philipp Stroh beschäftigte sich in seinem Text mit Pflanzen. Dabei ging es ihm um die Entscheidung, erwachsen zu werden und sich für die eigene Wohnung Zimmerpflanzen anzuschaffen. Mit der Pflege ist es allerdings nicht so einfach. Sein zweiter Text hieß „Sam“. Der Brief eines kleinen Jungen an den Weihnachtsmann wird zur Tradition – auch als Teenager und schließlich erwachsener Familienvater schreibt sich Sam seinen Frust von der Seele, bis der „Weihnachtsmann“ sogar antwortet.

Was, wenn man auch für die kleinen Sünden des Alltags vor Gericht käme? Das fragte sich Philipp Stroh in seinem dritten Text. Richterin Barbara Hold verhört den etwas faulen Max Mustermann und ruft als Zeugen dessen inneren Schweinehund Günter auf. Sein letzter Text handelte von seinem Opa und dem positiven Denken: Ein Aufruf, die Dinge positiv zu betrachten, inklusive zweifelhafter Ratschläge eines Großvaters. „Diese Woche lag ich bei wunderschönem Wetter im Liegestuhl. Zwar beim Zahnarzt, aber immerhin!“

Der dritte im Bunde war Daniel Wagner, mehrfacher baden-württembergischer Meister im Poetry-Slam und zudem Rekordhalter, was die meistes Finalteilnahmen bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften betrifft. Er vertrat Karolin Schaum, die aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Daniel Wagner, bekannt für manchmal verstörende, aber jederzeit inhaltlich durchdachte und auf den Punkt formulierte Texte brachte das Publikum zum kollektiven Beben. Das Publikum dankte allen drei Poeten mit langanhaltendem Applaus.

Mit der Wortkunst geht es weiter am 9. Dezember im Bischof-Sproll Bildungszentrum. Das KultuRservoir lädt dort zum „Wortkonzert – Poetry Slam“ ein, bei dem der amtierende baden-württembergische Poetry-Slam-Meister Kai Bosch seine Biberach-Premiere gibt.

Mehr Infos demnächst auf www. kultureservoir.com