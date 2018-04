Von tödlich verletzter Katze bis Musikfestival – das hat Sie berührt

„Gigantische Zahl: Immer mehr Senioren geben freiwillig Führerschein ab“, „Südpack: Rund 100 Arbeitsplätze entstehen in Erolzheim“ oder „Teurer Nieser: Autofahrer prallt gegen Lastzug“ – welche Schlagzeile hat Sie in dieser Woche besonders bewegt? Warum ist die Facebook-Community wegen einem 18- und 19-Jährigen völlig aus dem Häuschen? Und aus welchen Gründen sollten Autofahrer künftig mit einem Lächeln auf den Lippen durch den Kreis flitzen? All das klären wir an dieser Stelle:

Post der Woche

Da haben sich der 18-jährige Marian Mutschler und sein 19-jähriger Cousin Julius Exner etwas vorgenommen: Mehr als 1000 Menschen wollen sie für das erste Biberacher Free-Flow-Festival auf dem Gigelberg versammeln. Am Samstag, 16. Juni, wollen die beiden Jungs mit einer Mischung aus Hip-Hop und Elektro begeistern. Mit dabei sind auch andere Künstler – aus ganz Deutschland. In der Facebook-Community kommt das gut an:

Zitat der Woche

„Sie waren ein wunderbarer Mensch, bodenständig, den Menschen nahe, egal, woher sie kamen. Vielen Dank für Ihr Lebenswerk und alle guten Taten.“

Mit berührenden Zeilen wie diesen nehmen die Menschen in Biberach Abschied von Arthur Handtmann. Der Unternehmer verstarb am 14. April im Alter von 91 Jahren. Im Kondolenzbuch, das im Rathaus ausliegt, haben in den vergangenen Tagen viele ihre Erinnerungen und Gedanken über Arthur Handtmann niedergeschrieben. Einige Zitate haben wir hier zusammengestellt. Bewegend war auch die Trauerfreier am Freitag. Hunderte Weggefährten sind in die Friedenskirche gekommen, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Einen ausführlichen Bericht darüber lesen Sie hier.

Bild der Woche

Bitte lächeln: In diesen Tagen stellen Arbeiter die neuen Blitzer im Landkreis Biberach auf. Am Donnerstag waren sie zum Beispiel in Herrlishöfen bei Warthausen zugange. Insgesamt werden im Kreis 17 dieser Säulen aufgestellt. Bevor die Radarfallen in Betrieb gehen, möchte das Landratsamt nochmals ausführlich informieren.