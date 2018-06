Von kubanischer Freiheit und großer Dankbarkeit

Während des Schützenfests überwiegt die Freude in Biberach, dennoch erinnerte Oberbürgermeister Norbert Zeidler beim Empfang im Rathaus an „ein von Tiefschlägen gekennzeichnetes Jahr“. Denn die zwei heftigen Unwetter und das damit verbundene Hochwasser beschäftigen das Stadtoberhaupt noch immer. Während seiner Frau letztens jemand für das sonnige Wetter dankte, sei er bei den Bürgern eher der „Rainmaker“ (übersetzt Regenmacher). Doch auch der mächtigste Mann Biberachs kann einfach nichts fürs Wetter.

Unter den Ehrengästen waren am Schützendienstag deshalb auch Vertreter von Feuerwehr, DRK und THW. Ihnen und den vielen Einsatzkräften dankte Norbert Zeidler von Herzen und verteilte auch ein paar Schecks. Für die Feuerwehr gab es 5000 Euro und für das DRK und THW jeweils 2500 Euro für die Mannschaftskassen. „Aber bitte feiert auch ein bisschen und kauft euch keine Funkgeräte.“

Sehr rührend war schließlich die Begrüßung einer Dame aus Kuba, deren Namen Norbert Zeidler in nahezu perfektem Spanisch aussprechen konnte. Magdalena de la Caridad Artigas Delgado durfte zum ersten Mal in ihrem Leben Kuba verlassen und ihre Tochter in Biberach besuchen. „Da sieht man, dass Freiheit nicht immer selbstverständlich ist“, sagte der Oberbürgermeister. Magdalena de la Caridad Artigas Delgado erlebt gemeinsam mit ihrer Tochter Yelenis Torres Artigas ihr erstes Schützenfest und ist begeistert von Biberach. Yelenis Torres Artigas lebt bereits seit acht Jahren in Deutschland und ist überglücklich, dass ihre Mutter endlich zu Besuch in ihrer neuen Heimat ist.