Von frisch saniert bis abbruchreif

Damit die einzige Alternative künftig nicht mehr der Abriss ist, hatten die Freien Wähler im Gemeinderat die Stadtverwaltung vor einem Jahr aufgefordert, einen ausführlichen Bericht über den Zustand der städtischen und hospitälischen Gebäude zu erstellen. Dieser liegt nun vor und kennzeichnet für jedes der insgesamt 194 Gebäude in Ampelfarben, in welchem baulichem Zustand es sich befindet.

Für jedes Gebäude wurden Bauzustand und Zustand der Haustechnik getrennt bewertet. „Die Technik hat in der Regel eine kürzere Lebensdauer“, sagte Robert Walz, Leiter des städtischen Gebäudemanagements in der jüngsten Bauausschusssitzung. Auch Aufzüge, die älter als 20 jahre sind, wurden als sanierungsbedürftig eingestuft, ebenso Heizungen mit einem Alter von mehr als 30 Jahren. „Diese müssen in den nächsten Jahren nach und nach ausgetauscht werden“, so Walz. Viele der Gebäude werden mit grün oder gelb bewertet, einige aber auch mit rot. Bei diesen ist der Abriss aber in der Regel bereits beschlossen, zum Beispiel bei der Mali-Halle, beim evangelischen Kindergarten im Braithweg oder den Gebäuden an der Waldseer Straße, an deren Stelle ein neues Wohnquartier geplant ist.

„Der Gebäudezustandsbericht zeigt uns jetzt, wo und wann wir als Stadt etwas tun müssen, wir sind also vorgewarnt“, zeigte sich Ulrich Heinkele (Freie Wähler) zufrieden. So hätten beispielsweise 50 Prozent der Kindergärten einen Sanierungsbedarf bei der Heizung.

Lob für den Bericht gab es auch von der CDU. „Es zeigt, dass wir eine Fülle von Gebäuden haben, die in ordentlichem oder zumindest einigermaßen ordentlichem Zustand sind“, so Friedrich Kolesch. Dringend müsse am Stadion etwas getan werden und auch in der Birkendorf-Grundschule. Dort regne es durch die Decke. „Das müssen wir akut erledigen“, so Kolesch.

Was wird aus dem Steigerlager?

Sie sei davon überzeugt, dass der Einspareffekt von energetischen Sanierungen nicht zu unterschätzen sei, sagte Gabriele Kübler (SPD). Sie wollte auch noch wissen, wie es mit dem Steigerlager weitergehe – obwohl kein städtisches Gebäude. „Hier laufen seit einigen Monaten Gespräche mit mehreren Beteiligten , in der Hoffnung, dass man dort etwas bewegen kann“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Mehr könne er zu diesem Thema aber aktuell aber nicht sagen.