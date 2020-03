Von Frauen, die Grenzen sprengen, und bleibender Ungerechtigkeit

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Er wird weltweit gefeiert, auch in Biberach. Am und rund um den Aktionstag haben die Mitglieder der Lokalen Agenda Biberach 21 – AG Geschlechter Gerecht wieder ein großes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt.

Start ist am Freitag, 6. März, um 17.30 Uhr im Braith-Mali-Museum mit einem Einführungsvortrag zur Ausstellung „Ins Licht gerückt- Künstlerinnen Oberschwaben 20. Jahrhundert“ von Uwe Degreif und der ausstellenden Künstlerin und Galeristin Dorothea Schrade. Danach führen sie gemeinsam durch die Ausstellung. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per gebeten.

Der Internationale Frauentag fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. „Mit dem jährlichen Aktionstag wollen wir an den langen und zähen Kampf der Frauen um Gleichberechtigung erinnern, aktuelle Themen aufgreifen und natürlich auch Raum für Begegnungen, Gespräche und gemeinsames Feiern geben“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Biberach, Sigrid Arnold. Die Agenda Geschlechter Gerecht lädt zu einer Feier in das Kino „Traumpalast“ Biberach ein, wo mit Filmen und einem Filmgespräch gefeiert wird. Um 10.30 Uhr werden die Sprecherin des Biberacher Frauen-Forums, Petra Jung, und die Gleichstellungsbeauftragte Sigrid Arnold den Tag bei einem Sektempfang eröffnen. Danach wird ab 11 Uhr der Film „Über Grenzen– der Film einer langen Reise“ der Filmemacher Johannes Maier und Paul Hartmann gezeigt. Eindrucksvolle Aufnahmen dokumentieren und erzählen die spannende Motorradreise von Margot Flügel-Anhalt, die sich mit 64 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben auf ein Motorrad setzt und losfährt: 117 Tage und 18 046 Kilometer durch Osteuropa und Zentralasien. Sie muss dabei viele Grenzen überwinden, nicht zuletzt ihre eigenen – allein als Frau unterwegs in der Weite auf einem kleinen Motorrad, einer Enduro. Im Anschluss an den Film wird Margot Flügel-Anhalt bei einem Filmgespräch und für die Fragen zur Verfügung stehen.

Ab 14.15 Uhr bietet das Kino Kaffee und Kuchen an, bevor um 15 Uhr der französische Film von Céline Sciamma „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ startet, der die Geschichte der Pariser Malerin Marianne im 18. Jahrhundert sowie von deren Auftrag erzählt, ein Hochzeitsporträt einer jungen Dame zu fertigen. Keine so leichte Aufgabe, wie sich herausstellt. Für die Filmvorführungen und das Filmgespräch werden die regulären Kinopreise erhoben.

Am Equal Pay Day, in diesem Jahr der Dienstag, 17. März, beginnt um 18 Uhr im Rathaus der Vortrag „Kein Ruhestand- wie Frauen mit Altersarmut umgehen“ mit Esther Gajek.

Der Equal Pay Day markiert symbolisch den geschlechterspezifischen Unterschied in der Entlohnung von Männer und Frauen, welcher aktuell in Deutschland immer noch rund 21 Prozent beträgt. Referentin Esther Gajek wird auf die Folgen im Blick auf die finanzielle Situation von Frauen im Alter eingehen. Sie hat einen Lehrstuhl für vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg und ist Sprecherin der dortigen Fachgruppe „Generation 60 plus“. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Podiumsdiskussion statt, in der sie mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier und Traudel Lüderwald vom Förderverein „Zonta Oberschwaben- Zonta gegen Altersarmut bei Frauen“ diskutieren wird. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Zum Abschluss der Aktionstage gibt es am Samstag, 25. April, von 8.30 bis 17 Uhr ein „Womenday“ im katholischen Gemeindehaus St. Martin. Frauen aller Konfessionen, Gruppierungen und Alters sind eingeladen, sich in acht Workshops zu entspannen, gemeinsam zu tanzen, Kräfte zu sammeln oder sich zu Themen wie „Frau im Beruf – Küche mit Köpfchen“ oder „Frauengesundheit“ zu informieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro inklusiv Mittagessen. Anmeldung bis zum 27. März.

Auf einen Blick

Freitag, 6. März: Vortrag und Ausstellungsbesuch „Ins Licht gerückt– Künstlerinnen Oberschwaben 20. Jahrhundert“ ab 17.30 Uhr im Braith- Mail-Museum in Biberach Eintritt frei. Anmeldung per E-Mail an s.arnold@biberach.de.

Sonntag, 8. März: Internationaler Frauentag im Kino „Traumpalast“ in Biberach: 10.30 Uhr Eröffnung, 11 Uhr Filmvorführung: „Über Grenzen – der Film einer langen Reise“, 13 Uhr Filmgespräch mit Margot Flügel-Anhalt, 14.15 Uhr Kaffee und Kuchen im Kino, 15 Uhr Filmvorführung „Porträt einer jungen Frau in Flammen“. Reguläre Kinopreise.

Dienstag, 17. März: Vortrag „Kein Ruhestand- wie Frauen mit Altersarmut umgehen“ mit Esther Gajek und anschließender Podiumsdiskussion, 18 Uhr, Rathaus Biberach, Ratssaal. Eintritt frei.

Samstag, 25. April: „Womenday“ mit acht Workshops, 8.30 Uhr bis 17 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Martin, Biberach. Teilnahmegebühr: 35 Euro inklusive Mittagessen. Anmeldung bis 27.März bei der Katholischen Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau e.V.: info@keb-bc-slg.de